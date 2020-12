Röspel: "Dann ist das eben so"

Dass die Delegierten für Schisanowki entschieden haben, „das ist dann eben so“, sagt Röspel. Allerdings habe er die ganze Zeit in der Partei vernommen, dass dort ein „offeneres und transparenteres Verfahren gewünscht war, bei dem man die Kandidaten befragen und besser kennen lernen kann.“ Von daher bleibe die Kritik an dem kurzen Verfahren, dass der Kandidatenwahl vorausgegangen ist. „Offenbar war das so geplant“, so Röspel. Er habe sich immer bemüht, verlässlich zu sein und vollen Einsatz für die Menschen zu zeigen.





Rene Röspel bleibt noch bis zur Wahl im September kommenden Jahres Abgeordneter im Bundestag.