Rohrbruch in Hohenlimburg

Das Rohr soll auf einer Länge von gut 100 Metern erneuert werden, Enervie will so weitere Rohrbrüche in dem Bereich vermeiden. Im Moment ist ein Tiefbauer damit beschäftigt, das alte Rohr freizulegen, mit dem Austausch könnte Ende der Woche begonnen werden.

Alle Haushalte im Bereich der Obernahmer Straße haben weiter Wasser, die Versorgung konnte sozusagen über andere Rohre umgeleitet werden. Der Bereich ist für den Verkehr gesperrt. Wer dort mit Auto oder Lkw unterwegs ist, sollte unbedingt die ausgeschilderten Umleitungen fahren.