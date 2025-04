«Rosenkrieg» mit Colman und Cumberbatch

Berlin (dpa) - Kinohit des kommenden Sommers? Was einst Kathleen Turner und Michael Douglas im «Rosenkrieg» verkörperten, spielen nun Olivia Colman und Benedict Cumberbatch: Der Roman «The War of Roses» von Warren Adler (1927-2019) wird neu verfilmt. Kinostart des neuen Films mit dem deutschen Titel «Die Rosenschlacht» soll am 28. August sein.

Regisseur der bissigen Komödie ist Jay Roach («Meine Braut, ihr Vater und ich», «Bombshell – Das Ende des Schweigens»). Bei der zum Klassiker avancierten 80er-Jahre-Tragikomödie namens «Der Rosenkrieg» hatte einst Danny DeVito Regie geführt.

Und darum geht es in dem Film: Bei dem nach außen perfekt wirkenden Paar Ivy (Colman) und Theo (Cumberbatch) scheint alles gut zu laufen: Karrieren, Ehe, die Kinder. Doch hinter der Fassade braut sich ein Sturm zusammen. Als Theos Karriere einen Knick erleidet, nimmt Ivys steil an Fahrt auf. Bald werden die Risse und versteckten Ressentiments sichtbar. Ein Feuerwerk explodiert.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tony McNamara («Poor Things», «The Favourite – Intrigen und Irrsinn»).