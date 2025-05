Rotarier machen sauber

Es geht um einen Bereich am Rathaus an der Volme. Die Clubmitglieder bringen Freunde und Familie mit und legen los. Unter der Regie des Wirtschaftsbetriebes soll der Zivilisationsmüll beseitigt werden. Also all das, was andere Leute achtlos in die Natur werfen. Tatkräftige Unterstützung ist natürlich willkommen.

Treffpunkt ist am 24. Mai um 9.30 Uhr auf der Treppenanlage am Rathaus. Wer mitmachen will, sollte wasserfestes Schuhwerk, Handschuhe, Greifzange und einen Eimer dabei haben. Im Rahmen der Aktion wollen die Rotarier auch drei Sitzbänke an ihre Stadt spenden. Die Übergabe an den Oberbürgermeister ist gegen Mittag geplant.