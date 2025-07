Rotary Club Hagen besucht Luthers Waschsalon

Der Rotary Club Hagen hat jetzt Luthers Waschsalon besucht und dabei auch gleich eine Spende überreicht. 17 Clubmitglieder haben sich vor Ort über die vielfältige Arbeit der Einrichtung informiert. Einrichtungsleiterin Ilona Ladwig-Henning gab einen Einblick in die Entstehung und Entwicklung der Einrichtung, die seit 1997 ein umfassendes Unterstützungsangebot für bedürftige Menschen in Hagen bereitstellt – darunter eine medizinische Sprechstunde, zahnärztliche Basisversorgung und ein wöchentliches Arztmobil. Zum Abschluss überreichte der Rotary Club Hagen eine Spende in Höhe von 500 Euro zur Unterstützung der technischen Ausstattung. Die Gäste zeigten sich beeindruckt von der engagierten Arbeit und nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Austausch vor Ort.