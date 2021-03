Es bleibt ein Kreuz mit dem Rücken. Rückenschmerzen gehören immer noch zu unseren Lieblingskrankheiten. Dabei kann man oft etwas dagegen tun. Zum Beispiel helfen Bewegung und richtiges Training. Rückenschmerzen sind mittlerweile für mehr Krankentage verantwortlich als die klassische Erkältung. Auch immer mehr junge Menschen leiden darunter. Etwa durch zu langes Sitzen, sei es vor der Spielekonsole oder im Homeoffice. Schmerzen im Rücken können viele Gründe haben: Fehlbelastungen, Bewegungsmangel oder Verschleißerscheinungen sind nur einige Beispiele. Viele Patient*innen mit Rückenschmerzen sind der Ansicht, dass Schonung die beste Medizin sei. Dem ist aber nicht immer so: Rückenleiden kann man bereits im Anfangsstadium gut aufhalten“, betont das Agaplesion ALLGEMEINE KRANKENHAUS in HAGEN und veranstaltet am 11. März den Aktionstag Rückenleiden. Experten beraten da kostenlos am Telefon.