Rückenwind für Lastenräder

In Hagen werden künftig Lastenräder gefördert. Der Rat hat (am Donnerstag) beschlossen, am Förderprogramm "Rückenwind für Lastenräder" teilzunehmen. Mit insgesamt 50 000 Euro können nun Hagener Haushalte unterstützt werden, die sich ein werksneues Lastenrad anschaffen wollen, das zum Transport von Kindern und Gütern konstruiert wurde.