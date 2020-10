Rückzieher beim Radweg

Zuerst hatten es die Autofahrer gar nicht verstanden, was die gelben Linien da sollten: Sie fuhren einfach weiter auch dort, wo eigentlich die Popupfahrradtrasse sein sollte. Dann kamen hitzige Diskussionen in den sozialen Medien auf. Das hat wohl auch den Rat der Stadt beeindruckt. Nun passiert folgendes: An der Kölner Straße wird die Radspur bis zur Grundschötteler Straße wieder weggenommen. Der Rest des Experiments läuft noch bis zu den Herbstferien weiter, dann wird auch dort zurückgebaut. Über die Erfahrungen mit dem temporären Radweg will die Bezirksvertretung Haspe nächste Woche in einer Sondersitzung sprechen.