Ruhestand für Fred

Fred ist seit 2018 an der Seite von Polizeihauptkommissarin Viola Seel - er muss seine aktive Laufbahn aufgrund von Rückenproblemen beenden.

Polizeihunde leben üblicherweise in der Familie ihrer Besitzer, gehören also komplett dazu. In Zukunft könnte er die Pfoten baumeln lassen - das wird er aber aus ausgesprochene Sportskanone nicht tun. Viola Seel beschreibt ihn als aktiven Hund, der gerne mit zum Joggen geht, zum Schwimmen und zum Radfahren.

Die Polizei übernimmt übrigens für pensionierte Diensthunde die Kosten für Futter und Tierarzt.