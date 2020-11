Ruhr: wärmer und trockener

Zum zwölften mal in Folge gab es entlang der Ruhr weniger Niederschläge als im langjährigen Mittel. In der Zeit von April bis Mai diesen Jahres gab es nur 58 Prozent der sonst üblichen Menge an Regen.

Die Daten des Ruhrverbandes sagen: Es wird immer wärmer und immer trockener. Das ablaufende Jahr war im Schnitt 1,3 Grad wärmer als der Mittelwert. Seit 140 Jahren wird die Entwicklung von Wetter und Niederschlägen gemessen. Besonders auffällig: die wärmsten Jahre gab es erst in der jüngsten Zeit. Gäbe es übrigens die Talsperren entlang der Ruhr nicht, dann wäre der Fluss bei Schwerte Villigst in die Hälfte der Zeit im vergangenen Sommer trocken gefallen.