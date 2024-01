Ruhrverband ist vorbereitet

Weil es seit dem 27. Dezember weniger geregnet hat, konnte der Ruhrverband Wasser aus seinen Talsperren ablassen - um Platz für neue Regenmengen zu schaffen. Der Füllstand der Talsperren wurde so auf 85% im Vergleich zum Vollstau abgesenkt. In den nächsten Tagen werden die Pegel wieder steigen - und auch der Informationswert 1 für Hochwasser werde an einigen Pegeln überschritten werden. Man kann sich gut selbst auf dem Laufenden halten: Der Ruhrverband und das Land NRW haben die Wasserstände an den Pegeln online unter: www.hochwasserportal.nrw.de