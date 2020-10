Ruhrverband zieht Fazit

Der Ruhrverband betreibt die Seen in unserer Region. Aus dem Baldeneysee hat er 280 Tonnen der Wasserpflanze mit einem Mähboot herausgeholt. Das ist viel – aber es ist auch deutlich weniger als in den letzten Jahren. Im Schnitt waren es da 370 Tonnen.

Auch am Kemnader See war die Menge der "Wasserpest" deutlich geringer. Am Hengstey- und Harkortsee gibt es keine genauen Mengenangaben, weil Segel- und Kanuvereine hier in Eigenarbeit die Pflanze abmähen. Die Tendenz dürfte aber auch in Hagen zutreffen.

Der Ruhrverband forscht seit Jahren über die Pflanze und die Möglichkeiten, sie zu bekämpfen.