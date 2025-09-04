Runder Tisch Sport
Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 10:41
Der Sport in Hagen hat eine Stimme und die wird gehört. Das haben Stadtsportbund und Vereine gestern bewiesen, im Hohnlimburger Ratssaal gab den dritten runden Tisch zum Thema Sport. Die Resonanz war groß. Kurz vor der Kommunalwahl hatte die Runde Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Hagener Oberbürgermeisters eingeladen, sie standen Rede und Antwort zu Themen rund um den Hagener Sport.
Es ging zum Beispiel um finanzielle Mittel für den Erhalt, die Verbesserung und den Ausbau der Sportstätten-Infrastruktur in Hagen. Es ging um den Umgang mit der Energie- und Bewirtschaftungsumlage, die Gestaltung der Städtepartnerschaften im Bereich Sport oder die Perspektiven für den Hagener Spitzensport. Auch die Vertreter der Vereine hatten konkrete Anliegen, da ging es zum Beispiel um die Unterstützung von Vereinen mit vereinseigenen Anlagen.