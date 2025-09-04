Runder Tisch Sport

Es ging zum Beispiel um finanzielle Mittel für den Erhalt, die Verbesserung und den Ausbau der Sportstätten-Infrastruktur in Hagen. Es ging um den Umgang mit der Energie- und Bewirtschaftungsumlage, die Gestaltung der Städtepartnerschaften im Bereich Sport oder die Perspektiven für den Hagener Spitzensport. Auch die Vertreter der Vereine hatten konkrete Anliegen, da ging es zum Beispiel um die Unterstützung von Vereinen mit vereinseigenen Anlagen.