S5 und RE 4 fallen aus

Von Dienstag Abend an bis Sonntag entfallen die S-5-Züge komplett, die RE4-Halte in Wetter und Witten fallen außerdem weg. Es fahren Busse als Ersatz. Ab Montag dann wird die S 5 über Ferngleise umgeleitet und kann deswegen bestimmte Halte in Dortmund nicht anfahren. Die Änderungen gibt es als Aushang auf den Bahnsteigen und im Online-Auskunftssystem der Deutschen Bahn.

bauinfos.deutschebahn.com/nrw