Saison beginnt bald: Das sind die größten Festivals in Deutschland in 2023

Rock am Ring

Eines der größten Festivals in jedem Jahr. Die Headliner stehen schon fest: Es sind die Foo Fighters, Kings of Leon und die Toten Hosen. Rock am Ring ist schon seit Jahren nicht mehr nur ein reines Rock-Festival: Deswegen sind auch Künstler wie Apache 207 oder KIZ da. Das Ganze findet am ersten Juni-Wochenende und es gibt auch noch Tickets. Die Preise sind aber natürlich gestiegen: Das Wochenende mit Camping kostet mittlerweile 300 Euro.

Parookaville

Für die, die auf elektronische Beats á la House und Techno stehen, ist das Parookaville in Weeze in Nordrhein-Westfalen natürlich das Festival. Einen Monat später im August ist am gleich Ort auch noch das San Hejmo: Das gibt es erst seit vergangenem Jahr und ist in der Größenordnung an Festivals noch deutlich kleiner. Das San Hejmo hat einen ähnlichen Touch wie das Parookaville, geht musikalisch aber eher in Richtung Die fantastischen Vier, Apache 207 oder Sido.





World Club Dome

Zeitgleich zu Rock am Ring findet Anfang Juni auch der World Club Dome statt. Hier steht ebenfalls die elektronische Musik im Vordergrund. Main Acts sind beispielsweise Robin Schulz, Timmy Trumpet oder Steve Aoki. Das Festival zieht sich über das gesamte Wochenende und findet im Fußballstadion von Eintracht Frankfurt - dem Deutsche Bank Park - statt.

Hurricane

Freunde des Sprechgesangs, also Hip Hop, sind beim Hurricane-Festival genauso richtig, wie Fans von Rock und Pop. Das Hurricane verbindet verschiedene Genres miteinander und findet vom 16. bis 18. Juni statt. Folgende Headliner sind angekündigt: Die Ärzte, Billy Talent, Casper, Muse oder The Queens Of The Stone Age. Es findet übrigens auf einem Motorradrennbahn-Gelände in Niedersachsen statt.

Fusion

Eines der besucherstärksten Festivals in jedem Jahr ist das Fusion-Festival, mit klarem Auftrag: eine Parallelgesellschaft "der ganz speziellen Art" für vier Tage zu kreieren. Der gemeinnützige Veranstalter Kulturkosmos veranstaltet seit 1999 das Fusionfestival, um dafür zu sorgen, dass "an einem Ort ohne Zeit ein Karneval der Sinne, in dem die Sehnsucht nach einer besseren Welt spiegelt" stattfindet. Im Gegensatz zu anderen großen Festivals ist die Fusion schon nahezu ausverkauft und läuft vom 28. Juni bis 2. Juli auf dem Flugplatz Müritz Airpark in Mecklenburg.

Splash!

Ein reines Hip-Hop-Festival gibt es auch: das Splash. Dies findet vom 29.6. bis 1.7. in der Nähe von Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt statt. Hier erwarten die Verantwortlichen bis zu 50.000 Besucher. Die größten Künstler, die ihren Auftritt angekündigt haben, sind Kendrick Lamar, UFO361, Trettmann und Lil Uzi Vert.





Festivals in NRW

Wer solch weite Reisen nicht auf sich nehmen möchte, kann auch in NRW bleiben, hier gibt es auch noch einige große Events, die in diesem Sommer viele Besucher anziehen werden:

Der Summerjam in Köln lädt jährlich zu Hip Hop und Reggae auf das Gelände am Fühlinger See ein (30.6. bis 2.7.).

Ein Bisschen alternativer, eher Richtung Indie gehend, ist das Traumzeitfestival in Duisburg, mit einer schönen Kulisse im Landschaftspark (16. bis 18.6.)

Das Zeltfestival Ruhr ist ideal für Tagestouristen. In Bochum findet es in diesem Jahr vom 18. August bis 3. September statt. Unter anderem dabei sind Michael Patrick Kelly, Clueso und Nico Santos.

Wer mit der Musik aus der heutigen Zeit mal so gar nichts anfangen kann, kann aber natürlich noch eine Runde 90er-Party mitnehmen. Schließlich gibt es Ende August eine neue Runde "90er live" - von uns für euch, diesmal Open Air in Oberhausen an der Rudolf Weber Arena.

Autoren: Joachim Schultheis & Catharina Velten