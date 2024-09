Saisonende in den Hagener Freibädern

Das Freibad Hengstey ist in diesem Jahr das besser besuchte gewesen: 38 000 Besucher gab es in dieser Saison. Im Bad Hestert waren es 26 000. Insgesamt war die Saison bedingt durch viele Regentage eine mit eher weniger Besuchern. Dafür gab es aber weniger Ärger. Bäderleiter Volker Külpmann sagt "der vermehrte Einsatz von Security und mehr Personal in den Bädern führten zu einer positiven Auswirkung im Bäderbetrieb.





Bevor das Waser endgültig abgelassen wird, gibt es in beiden Bädern aber noch ein Hundeschwimmen. Und zwar am 15. September im Hengsteybad und am 22.09. auf der Hestert.