Saisoneröffnung fällt aus

Im Freilichtmuseum tut sich trotzdem einiges: Derzeit wird ein neuer Eingangsbereich gebaut. Der befindet sich direkt am Parkplatz. So sollen die Besucher bequemer aufs Gelände kommen – zumal dort eine Einstiegsmöglichkeit für die Museumbahn hinkommt. Eingangsbereich und Bahn sollen im nächsten Jahr einsatzbereit sein. Trotz der schwer planbaren Situation gibt es aber Pläne für die Saison, sagt Uta Wenning-Kuschel Pressesprecherin im Freilichtmuseum: "Drei Sonderausstellungen sind in Vorbereitung. Und: Im Laufe des Sommers soll die Windmühle auf dem Gelände des Museums aufgebaut werden."