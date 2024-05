Saisoneröffnung im Freibad

Am Beachclub gibt es noch finale Bauarbeiten. Das dürfte die Badegäste nur wenig stören. Nach Angaben der Hagenbad kann man das Freibad wie gewohnt nutzen. Es seien nur kleinere Rasenflächen gesperrt, heißt es. Das Hengsteybad ist wochentags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. In den Ferien, an Brückentagen, Feiertagen und Wochenenden macht es schon um 10 Uhr auf. Tickets kann man im Onlineshop der Hagenbad kaufen; das erspart langes Warten an der Kasse. Auf das Gelände kommt man dann per Scan eines QR-Codes. Je nach Wetterlage ändern sich die Öffnungszeiten auch mal. Aktuelle Infos findet man hier.