Saisonstart im Theater

Das Theater Hagen startet gleich mit mehreren Open-Air-Veranstaltungen in die neue Spielzeit. Die gibt es Anfang September in Wehringhausen, auf dem Friedrich-Ebert-Platz und am Wasserschloss Werdringen. Das Theater möchte damit auch seinen Platz im Gemeinwesen deutlich machen.

© Theater Hagen