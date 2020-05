Samstag wird Bier gebraut

Pro Tag sind zur Zeit nicht mehr als 550 Gäste erlaubt. Die Spielplätze im Museum sind noch nicht geöffnet, der Landschaftsverband als Betreiber des Museums hat dafür noch keine Freigabe erteilt. Die Werkstätten, auch Bäckerei und Läden, sind aber auf. Inzwischen hat auch ein Teil der Gastronomie wieder geölffnet: In der Braustube gibt es täglich bis 16 Uhr kleine Gerichte und Getränke. Am Wochenende machen zusätzlich die Museumsterrassen auf. Und am Samstag ist außerdem der Brauer vor Ort und setzt neues Museums-Bier an. Sonder-Veranstaltungen wie die Gartentage Queerbeet sind vorerst noch nicht möglich, weil dort mehr als 1000 Besucher kommen würden.