Sanierung der Spielplätze

In Hagen sollen nach und nach alle städtischen Spielplätze in Hagen modernisiert werden. Seit zwei Jahren gibt es eine Art Sanierungsprogramm für die öffentlichen Spielplätze in der Stadt. Gut 40 Spielplätze wurden seitdem hergerichtet. Nun planen die Stadtverwaltung und der WBH eine Grundüberholung der einzelnen Spielplätze.