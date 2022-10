Sanierung Volmetalbahn

Die Volmetalbahn steht seit dem Hochwasser im Juli 2021 still zwischen Rummenohl und Lüdenscheid-Brügge. Damals hatten die Wassermassen Teile der Bahnstrecke stark zerstört. An zwei Stellen rutschte die Böschung ab. Dadurch wurde der Gleisunterbau weggespült. Der Bahndamm ist seit dem nicht mehr stabil. Damit die Strecke wieder befahren werden kann, baut die Deutsche Bahn zwei neue Stützwände. Eine davon entsteht zwischen Dahlerbrück und Schalksmühle. Das Problem: Durch den vielen Regen im September ist Grund- und Hangwasser in die Baugrube geflossen. Wegen des hohen Wasserdrucks konnte der Wasserpegel bisher nicht sinken. Weil der Bau der Stützwand erst weitergehen kann, wenn die Grube trocken ist, arbeitet die Bahn derzeit ein einer Lösung des Problems. Wann auf der Bahnstrecke wieder Züge fahren können, ist unklar.