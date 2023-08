Sanierungsarbeiten auf der Altenhagener Brücke

Umleitungen während der Bauarbeiten

Defekte Entwässerungsleitungen sowie Sanierungsarbeiten an Geländern und Betonsockeln der Brücke werden durchgeführt. Während der Arbeiten werden Fahrbahnen gesperrt sein. Ab Montag erfolgt zunächst die einwöchige Sperrung einer Fahrbahn in Richtung Eckesey, daraufhin dann eine dreitägige in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Umleitungen erfolgen über den Märkischen Ring, die Altenhagener Straße und der Eckeseyer Straße. Diese werden aber auch entsprechend ausgeschildert sein.