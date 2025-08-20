Sasha bringt seine Rockabilly-Kunstfigur Dick Brave zurück

Berlin (dpa) - Nach langer Pause bringt Sänger Sasha seine Rockabilly-Kunstfigur Dick Brave wieder zurück. Der 53-Jährige will als Brave mit seiner Band im kommenden Frühjahr auf Club-Tour mit dem Titel «Back for Good» gehen, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts auf Nachfrage mitteilte. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Brave will «mit den größten Comeback-Hits aller Zeiten» in 13 deutschen Clubs spielen. Die Daten sollen demnächst veröffentlicht werden. Jahrelang war es still um den Rock-'n'-Roll-Künstler. Das letzte Comeback ist den Angaben zufolge zwölf Jahre her.

Popsänger Sasha hatte seinen Durchbruch im Jahr 1998 mit der Ballade «If You Believe». 2002 feierte er mit seinem Rockabilly-Projekt Dick Brave and the Backbeats große Erfolge.