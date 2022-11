Saturn in der Volmegalerie

Auf 880 Quadratmetern bietet Saturn dann ein kleines reguläres Sortiment, Restposten sowie Einzel- und Ausstellungsstücke zu günstigen Preisen an. Diese zunächst provisorische Lösung ermöglicht Saturn nach einer langen Zwangspause wieder ein Weihnachtsgeschäft in Hagen und der Innenstadt wieder etwas mehr Attraktivität. Saturn ist eigentlich Hauptmieter in der Rathausgalerie. Die ist allerdings seit anderthalb Jahren wegen der Hochwasserschäden geschlossen und öffnet frühestens im Frühjahr 2023 wieder.