Sauberkeit: Mehr Waste Watcher

Das war einer der Punkte eines ganzen Katalogs, den die Verwaltung Ende letzten Jahres vorgestellt hatte. Unter anderem steht auch die Einführung einer Wertstofftonne anstelle der gelben Säcke auf dieser Liste. Ob das geht, wird zur Zeit geprüft und soll nach der Sommerpause entschieden werden. Ganz so einfach ist das nicht, weil es Verträge mit dem Dualen System Deutschland gibt, die davon berührt würden. Weitere Punkte, die noch in Arbeit sind: Die Einführung einer gebührenfinanzierten Sperrgutabfuhr und die Einrichtung von zwei dezentral gelegenen zusätzlichen Wertstoffhöfen. Die Verwaltung berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss in regelmäßigen Abständen über den Fortschritt bei den einzelnen Maßnahmen.