Schalke und Leverkusen

Damit es fair zugeht und die Hohenlimburgerinnen auch eine Chance haben, kommen natürlich die Frauen Mannschaften. Die 1. von Hohenlimburg spielt gegen Leverkusen, die 2. gegen die Schalkerinnen. Wegen Corona können die Hohenlimburger nur 300 Besucher im Kirchenbergstadion begrüßen. Also früh da sein, wenn am 6. September das erste Spiel gegen Schalke um 13.00 anfgepfiffen wird. Der Eintritt ist frei, gespendet werden darf aber. Wer keine Zeit hat zu gucken und trotzdem Spenden will kann das auch





Sparkasse Olpe

Iban: DE76 4625 0049 0000 0555 58

Verwendungszweck: Benefizspiel SV 1910