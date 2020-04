Schausteller verteilen Osterhasen

460 Kinder in Kinderheimen kommen dann doch noch zu Ostertüten. In normalen Jahren verteilen die Schausteller Schokolade, Osterhasen und Zuckerwatte auf der Osterkirmes. Dieses Jahr geht das nicht, und deswegen fahren sie zu den Kindern hin. Deutschlandweit kümmert sich die Branche darum, etwas fürs Gemeinwohl zu tun. Hagens Schaustellerchef Andreas Alexius sagt: "Unsere Leute haben alle einen LKW-Führerschein. Ob in Kommunen oder privat - wenn LKW-Fahrer fehlen, helfen wir auch da aus."