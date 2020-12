Schläge gegen Drogenhandel

In Dortmund konnten die Ermittler einen Lkw mit Drogenlieferung abfangen. In den Taschen waren 57 Kilo Marihuana und 25 Kilogramm Haschisch. Im Anschluss gab es weitere Durchsuchungen in Dortmund und benachbarten Städten. Das Ergebnis: Weitere Drogenfunde und 67.000 Euro Bargeld. Außerdem gelang es den Ermittlern, einen Hagener Drogenhändler festzunehmen, der mit einer professionell geführten Website Drogen aller Art verkaufte. Die Lieferung erfolgte durch seriöse Paketdienste. Spezialeinheiten der Polizei nahmen zwei Hauptverdächtige in Hagen und Wuppertal fest. Nach weiteren Durchsuchungen im Umkreis konnten Firmenräume und weitere Wohnungen für den Versandhandel ausfindig gemacht werden. Weitere Einzelheiten gibt es hier.