Schlichtung statt Verfahren

Die Stadt Hagen hat diese Woche einen wichtigen Termin in Münster. Am Oberverwaltungsgericht geht es um die Klage der Deutschen Umwelthilfe in Sachen Dieselfahrverbote. Alle Beteiligten wollen ein Gerichtsverfahren nach Möglichkeit vermeiden, deswegen steht ein Schlichtungsgespräch an.

