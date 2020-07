Schlossspiele Hohenlimburg

Los geht es am 14. August für 2,5 Wochen. Spielleiter Dario Weberg verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Es gibt für die Eigenproduktion "Ein seltsames Paar" in diesem Jahr eine Starbesetzung mit Claude Oliver Rudolph. Er ist bekannt aus Filmen wie "Das Boot" und "James Bond - Die Welt ist nicht genug" und wird in der Komödie den Zocker Oskar spielen. Die Karten für die Premiere sind bereits ausverkauft.