Schlossspiele Hohenlimburg auch in diesem Jahr

Auch in diesem Jahr gibt es Schlossspiele in Hohenlimburg. Vom 13. bis 29. August gibt es Schauspiel, Musik und Comedy im Schlosshof - das Ganze unter den dann geltenden Corona-Bedingungen. Los geht's mit Open Air Kino und dem Film "Der Junge muss an die frische Luft".