Schnee über Eis...

Mit dem Schnee in Hagen kamen auch Klagen, dass in der Stadt nicht schnell genug und nicht überall Schnee geräumt und die Straßen befahrbar gemacht wurden. Wir bekamen auch Mails, dass etwa in den Höhen nicht geräumt worden ist, und dass die Straßen in anderen Städten freier sind als in Hagen.

© benjaminnolte - stock.adobe.com