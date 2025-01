Schnee / Verkehr Update

Alle Freiwilligen Feuerwehren sind mittlerweile mindestens in Bereitschaft, teils auch schon im Einsatz. Nach wie vor kommen immer neue herabgestürzte Äste auf die Aufgabenliste der Feuerwehr. Die Straße Nimmertal ist gesperrt, weil dort gleich mehrere Bäume und Äste weggeräumt werden müssen. Die Feuerwehr bittet darum, sich möglichst nicht in der Nähe von Bäumen aufzuhalten. In den Wäldern zu spazieren ist derzeit überhaupt keine gute Idee. Was der Sturm diese Woche nicht umgeworfen hat, übernimmt jetzt die Schneelast auf den Bäumen.





Die Hagener Straßenbahn AG setzt derweil wieder erste Busse ein: die 542, 510, 512 nun auch die Linien 541, 516, 517, 538, 540 (mit Einschränkungen). Die Verkehrsaufsicht der Straßenbahn ist unterwegs und prüft, welche Strecken weiter freigegeben werden können. Ergänzung der Hagener Straßenbahn um 17:25:

Ergänzung der Hagener Straßenbahn: "Inzwischen nehmen auch die Linien 513, 519, 522, 534 und 525 den Betrieb auf. Ab 17:30 Uhr fahren wir auch wieder bis Breckerfeld Rathaus. Wir gehen davon aus, dass auch die Nachtexpress-Linien am späteren Abend wieder den Betrieb aufnehmen können."





Der Winterdienst des HEB läuft derweil ununterbrochen weiter – auch in der kommenden Nacht. Die Planungen für den Einsatz im Streu- und Räumdienst reichen zunächst einmal bis zum morgigen Freitagabend. Im Laufe des Freitags wird die Situation dann neu bewertet.