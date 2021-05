Schnelltestzentrum in Vorhalle

Weil Betreiber Sascha Hillgeris sein Segelschulgeschäft auch am Wochenende betreibt, kann man dort auch samstags und sonntags vorbeikommen – vorausgesetzt, es ist in der Zeit zwischen 08:00 und 20:00.

Das Testergebnis bekommt man per sms oder Mail auf das Handy – und man kann es im Browser anzeigen: Ein negatives Ergebnis auf dem Handy ist dann auch amtlich anerkannt.

Der Dortmunder Hillgeris sieht vor allem in dem Wochenendangebot bis in den Abend eine Testlücke, die er prima schließen kann. Und er war überrascht über das Engagement in Hagens Gesundheitsamt: Abstimmungen zur Vorbereitung liefen auch am Wochenende und am Feiertag.