Schnurlosfestival in Hagen

Am Wochenende fand wieder das Schnurlosfestival in Wehringhausen statt. Das kleine Musikfestival ist draußen und umsonst, immer am Bismarckturm mit Blick auf ganz Hagen. Das besondere: Alle Bühnengeräte laufen mit Batterien oder Akkus - also schnurlos.

