Schon jetzt 20 000 Aufrufe

Die Einzelhändler in Hagen haben sich vor allem mit Hilfeschreien an die Hagenagentur gewendet. Vor allem was Mobilität und Kommunikation angeht, brauchen sie Unterstützung. Deswegen hat die Abteilung Hagen Business die beiden Portale eingerichtet – mit einigem Erfolg. Laut Volker Ruff haben sich schon fast 40 andere Kommunen gemeldet, die gern einen ähnlichen Service anbieten würden. Einen wichtigen Hinweis gabs außerdem noch in der Konferenz: Ab sofort steht ein Online-Formular zur Verfügung, mit dem Betriebe bis zu 50 Mitarbeitern ganz schnelle Hilfe anfordern können. Info gibt’s unter einer Krisenhotline: 02331-8099942-46