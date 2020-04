Schon wieder Telefon-Betrüger

Die Angerufenen sollten dann Geld bezahlen. Ansonsten drohten Pfändungen oder Kontosperrungen. Offensichtlich wurden überwiegend ältere Leute angerufen. Der Sprecher des Landgerichts weist ausdrücklich darauf hin, daß niemals Gerichtsvollzieher oder andere Mitarbeiter der Gerichte am Telefon zu Geldzahlungen aufrufen. Er rät: Auf keinen Fall persönliche Daten angeben oder Zahlungen leisten. Es gibt auch Varianten der Anrufe: Dann geben sie sich als Polizisten, Steuerfahnder oder Rechtsanwälte aus. Am besten in solchen Fällen immer die echte Polizei verständigen.