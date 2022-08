Schranke kaputt, Fahrer betrunken

Gegen 03 Uhr 20 setzt sich der Mann hinters Steuer. Er fährt in Richtung Schranke an der Ausfahrt. Dabei verschätzt er sich komplett - und rammt Schrankenbaum, Bediensäule und die daneben angebrachte Infotafel. Seine mitfahrenden Freunde helfen ihm aus dem Auto und benachrichtigen die Polizei. Der Fahrer hat laut Atemtest rund 2,4 Promille. Danach geht's zur Blutprobe, der Führerschein ist sichergestellt, eine Strafanzeige auf dem Weg.





An der Schrankenanlage entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, so auch am Auto.