Schul-Einsatzwagen fahren anders

Was den Weg zur Schule mit dem Bus angeht, müssen Schülerinnen und Schüler in Hagen ab heute etwas anders planen. Die Schul-Einsatzwagen der Hagener Straßenbahn fahren anders. An manchen Stellen geht es eher los, andere Haltestellen entfallen komplett. Betroffen sind der E18, 26, 40 und 41.

© Fotolia