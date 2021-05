Schulabbrecher wegen Corona

Corona habe die Spaltung der Gesellschaft vergrößert. Wolfgang Jörg geht von doppelt so vielen Schulabbrechern aus und beruft sich dabei auf Schätzungen der Jugendämter. Außerdem habe etwa ein Fünftel der Kinder in der Pandemiezeit Lernrückstände gesammelt.

Politisch müssen man mit einer Bildungsoffensive antworten. Ein Punkt dabei: Bildungslotsen in jeder Stadt. Die sollen Ansprechpartner für Familien sein und sich im Gestrüpp der Fördermaßnahmen auskennen – und aus dieser Kenntnis heraus auf die Schüler passende Angebote entwickeln. Außerdem wiederholen die Sozialdemokraten in diesem Zusammenhang ihre Forderung, Grundschulen zu Familienzentren auszubauen, in denen schon möglichst viele Förderangebote vereint sind.