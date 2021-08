Schulanfang mit Präsenz

Grundsätzlich gilt in Hagen Präsenzunterricht. In den Schulgebäuden gilt dabei Maskenpflicht, und die Schulen sollten Desinfektionsmittel haben. Außerdem müssen die Schüler zwei mal wöchentlich getestet werden. Ausnahmen gibt es nur für Schüler, die entweder geimpft oder genesen sind. Allerdings appelliert die Stadt an die Eltern auch dieser Schüler, zumindest in den ersten 14 tagen Tests zu machen - vor allem bei Reiserückkehrern aus dem Ausland. Das Gesundheitsamt empfiehlt das als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in Bezug auf die Deltavariante.

Die Tests sind entweder Lollitests an den Grund- und Förderschulen, oder Selbsttests an den übrigen Schulen.