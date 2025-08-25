Schulanmeldungen 2026

Die Stadt hat Infos und Anmeldeformulare an die Familien, deren Kinder bis zum nächsten Sommer schulpflichtig geworden sind verschickt. Stichtag ist der 30. September 2026. Wer danach erst sechs Jahre alt wird, kann trotzdem eingeschult werden - vorausgesetzt ist eine attestierte Schulfähigkeit.

Die ausgefüllten Anmeldebögen müssen bis spätestens Morgen/ Dienstag/ 26. September an die Stadt Hagen zurück geschickt werden. Für die Anmeldung an einer Förderschule ist ein Antrag auf Überprüfung notwendig.

Die Hagener Grundschulleitungen bieten Beratung an. Das geht telefonisch oder vor Ort im Rathaus. Telefonnummern und Zeiten findet man auf der Homepage der Stadt.