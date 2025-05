Schule am Dünningsbruch?

Die Anwohner äußerten ihre Angst vor zunehmendem Verkehr, Problemen mit der Entwässerung oder möglicher Lärmbelästigung durch Schüler. Auch fehlende Rettungswege und die Funktion des Grüngebietes als Frischluftschneise spielten eine Rolle. In der Diskussion im Rat wurden die Fragen durchaus ernst genommen, aber auch gegen die große Notwendigkeit für die neue Schule gestellt. Fast 200 Schüler und Schülerinnen haben noch keinen Platz an einer Schule, und es werden immer mehr. Alternativen zum Dünningsbruch sind laut Verwaltung und der Mehrheit in der Politik nicht vorhanden. Der Rat hat aber bisher nur den Bebauungsplan und Vorprüfungen beschlossen, nicht den Bau selbst. In dem Verfahren sollen alle Fragen geklärt und die Anwohner beteiligt werden.