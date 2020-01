Schulstart

Grundschulen und Kitas und Kindergärten machen gemeinsame Sache. Es geht um Dinge, die Eltern frühzeitig tun können. Förderung bei den einen, Ängste nehmen bei anderen Kindern. Die Bedeutung der deutschen Sprache beim Schulbeginn ist ein wichtiges Thema, auch Gesundheitsaspekte spielen eine Rolle. Konkret angesprochen sind vor allem Eltern, deren Kinder im Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis einschließlich 30. September 2016 geboren sind.

Die Informationsveranstaltungen finden statt am Montag, 17. Februar, um 17 Uhr für die Grundschulen Helfe, Vincke und Goethe in der Grundschule Helfe, Helfer Straße 76, sowie um 19 Uhr für die Grundschule Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße 60; am Dienstag, 3. März, um 15 Uhr für die Grundschulen Hermann-Löns, Gebrüder-Grimm und Overberg in der Grundschule Gebrüder-Grimm, Schillerstraße 23; am Mittwoch , 4. März, um 15 Uhr für die Goldbergschule mit dem Teilstandort Franzstraße in der Aula der Schule, Schulstraße 9-11 sowie am selben Tag um 17 Uhr für die Grundschulen Heideschule Hohenlimburg, im Kley mit dem Teilstandort Reh, Wesselbach und Berchum-Garenfeld in der Grundschule Im Kley, Kiebitzweg 6, und ebenfalls an diesem Tag um 19 Uhr für die Grundschulen Emil-Schumacher, Janusz-Korczak und Kuhlerkamp in der Grundschule Emil-Schumacher, Siemensstraße 10; am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr für die Grundschule Astrid-Lindgren mit dem Teilstandort Delsterner Straße und Grundschule Volmetal, Evangelisches Gemeindehaus Eilpe, Christuskirchengemeinde, In der Welle 36; am Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr für die Grundschule Boloh im Schulgebäude, Weizenkamp 3; am Donnerstag, 12. März, um 14 Uhr für die Grundschulen Erwin-Hegemann, Funckepark und Meinolf im Gemeindesaal der Markuskirche, Rheinstraße 26 sowie um 14.30 Uhr für die Grundschule Henry-van-de-Velde im Schulgebäude, Blücherstraße 22; am Dienstag, 17. März, um 14.30 Uhr für die Grundschule Freiherr-vom-Stein mit dem katholischen Teilstandort Liebfrauen im Schulgebäude, Lindenstraße 16a; am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr Grundschule Karl-Ernst-Osthaus im Schulgebäude, Lützowstraße 121;

am Dienstag, 31. März, um 19 Uhr für die Grundschulen Friedrich-Harkort, Geweke, Hestert und Kipper im Evangelischen Gemeindehaus, Frankstraße 9.