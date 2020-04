Schulstart: Masken und Desinfektionsmittel sind da

Abstandsregelungen, Mund- und Nießhygiene und die Reinigung von Sanitäranlagen und Kontaktflächen: wir haben alles in die Wege geleitet, so dass die hygienischen Anforderungen des Robert-Koch-Instituts erfüllt werden, meldet die Stadt Hagen. Und weiter: „Wir haben die Schulen darauf hingewiesen, dass es sich bei den Masken nur um einen geringen Bestand handelt. Der soll nur an Schüler ausgegeben werden, die ohne Maske ankommen“, sagt Kaufmann.

Ab kommendem Montag gebe es sowieso eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bussen. Eltern sollten nicht bis dahin warten, sondern ihre Kinder jetzt schon nur mit Schutz aus dem Haus lassen.





Die Stadt hatte bis gestern Abend auf eine Mitteilung des Landes gewartet, wie die hygienischen Standards konkret in den Schulen umgesetzt werden sollen. Diese Mitteilung sei bis zum Abend nicht gekommen.