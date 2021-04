Schumacher gestorben

Nach dem Tod von Emil Schumacher 1999 hat sein Sohn Ulrich 100 Gemälde, 200 Werke auf Papier und 40 Keramiken in eine Stiftung überführt. In der Folge hat er sich über Jahre dafür eingesetzt, dass in Hagen ein Schumacher Museum gebaut wird. Das wurde 2009 eröffnet.





Ulrich Schumacher ist heute früh nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.