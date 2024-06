Auch das Frauenhaus bei uns in Hagen könnte seine Arbeit ohne Spenden nicht aufrecht erhalten. Außerdem fehlt es an ausreichenden Plätzen, Tag für Tag müssen in ganz Deutschland schutzsuchende Frauen mit ihren Kindern abgewiesen werden. Dazu kommt, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen einen Platz im Frauenhaus nicht leisten können, weil kein Anspruch auf Sozialleistungen besteht, dazu gehören zum Beispiel Studentinnen oder Rentnerinnen. Die Frauenhäuser fordern einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen zum Schutz vor Gewalt.