Schutz vor sexualisierter Gewalt

Ziel ist es, allen Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen in den Gemeinden eine Hilfe an die Hand zu geben, damit vor allem Kinder und Jugendliche in den kirchlichen Gruppen bestmöglich betreut werden und sich wohlfühlen können. Die Arbeitsgruppe Prävention/Schutzkonzept hat diese Hilfe entwickelt. Zur Gruppe gehören Jugendliche, Gruppenleiter, Eltern, Priester und Kirchenvorstände. Die neun katholischen Gemeinden, die zum Pastoralen Raum Hagen-Mitte-West gehören, haben das Konzept im April verabschiedet. Jetzt wird es öffentlich gemacht. Broschüren dazu liegen in allen Kirchen des Pastoralen Raumes aus. In diesem Gebiet leben 25 000 katholische Gläubige.