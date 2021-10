Schutz vor Trickbetrügern

Besonders ältere Hagenerinnen und Hagener wurden in der Vergangenheit Opfer von Trickbetrügern. Die Vorgehensweise der Kriminellen ist unterschiedlich: Sie geben sich zum Beispiel als Verwandte aus und erzählen, dass sie an Corona erkrankt sein und nun Geld für Medikamente benötigen. Auch falsche Polizisten sind eine beliebte Masche, bei der Betroffene bereits einiges an Geld verloren haben. Echte Polizeibeamte begleiten den Vortrag und klären die Teilnehmer darüber auf, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützt. Das Angebot ist kostenlos – Interessierte müssen sich vorher unter der Nummer 02331/2073622 anmelden.